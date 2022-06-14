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Факты / Украина

В Одессе раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

14 июня в Одессе раздались взрывы.

Местные жители сообщают, что их было по меньшей мере два.

Взрывы, добавляют люди, произошли перед оглашением воздушной тревоги.

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Сирены в городе и области прозвучали в 07.04.

Официальных комментариев от областных властей или военных пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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