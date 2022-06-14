Июнь, 14 в 7:12

14 июня в Одессе раздались взрывы.

Местные жители сообщают, что их было по меньшей мере два.

Взрывы, добавляют люди, произошли перед оглашением воздушной тревоги.

Сейчас смотрят

Сирены в городе и области прозвучали в 07.04.

Официальных комментариев от областных властей или военных пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 111-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.