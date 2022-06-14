РФ атакувала Одесу ракетами з Криму

Червень, 14 в 9:17

14 червня російські військові атакували Одесу.

Оновлено о 09.17. Дві ракети Онікс загарбники випустили з берегового ракетного комплексу на території тимчасово окупованого Криму.

– Російські ракети підрозділ протиповітряної оборони знищив над морем, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Два потужні вибухи одесити почули вранці 14 червня ще до оголошення повітряної тривоги.

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Сирени в місті та області пролунали о 07.04. Дозволили людям покинути укриття за пів години.

Із 08.59 Одеська область знову під загрозою обстрілів з боку російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ОК Південь

Фото: Повітряне командування Схід