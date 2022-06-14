РФ атакувала Одесу ракетами з Криму
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14 червня російські військові атакували Одесу.
Оновлено о 09.17. Дві ракети Онікс загарбники випустили з берегового ракетного комплексу на території тимчасово окупованого Криму.
– Російські ракети підрозділ протиповітряної оборони знищив над морем, – повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Два потужні вибухи одесити почули вранці 14 червня ще до оголошення повітряної тривоги.
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Джерело: ОК Південь