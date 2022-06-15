Июнь, 15 в 17:47

Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин утверждает, что правоохранителям удалось предотвратить теракт, который готовили против руководства страны.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

Енин добавил, что правоохранители получают информацию о различных подозрительных лицах от гражданского населения. По его словам, именно это во многих случаях помогает проводить контрдиверсионные мероприятия.

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– И именно благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказано значительно больше, – отметил представитель МВД.

Ранее иностранные СМИ рассказывали о трех попытках покушения на президента Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Сам же президент в интервью NOS рассказывал, что иностранные лидеры прогнозировали, что Зеленского убьют через три дня после начала вторжения.

Фото: Евгений Енин