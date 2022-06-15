Червень, 15 в 17:47

Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін стверджує, що правоохоронцям вдалося запобігти теракту, який готували проти керівництва країни.

Про це пише пресслужба МВС.

Єнін додав, що правоохоронці отримують інформацію щодо різних підозрілих осіб від цивільного населення. За його словами, саме це у багатьох випадках допомагає проводити контрдиверсійні заходи.

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– І саме завдяки інформації з наших оперативних джерел вдалося попередити терористичний акт проти керівництва нашої держави. І після перемоги про це можна буде розказати значно більше, – наголосив представник МВС.

Раніше іноземні ЗМІ розповідали про три спроби замаху на президента Володимира Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Сам президент в інтерв’ю NOS розповідав, що іноземні лідери прогнозували, що Зеленського вб’ють через три дні після початку вторгнення.

Фото: Євген Єнін