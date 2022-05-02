Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о подготовке покушений на его жизнь, за которыми стоит страна-агрессор Россия.

Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью австралийскому телеканалу Nine Network. Украинского лидера попросили прокомментировать информацию, что он цель номер один для РФ, и уже было сорвано десять попыток покушения на его жизнь.

В ответ Владимир Зеленский отметил, что не боится намерений Кремля. Однако ему страшно за граждан Украины, которые сейчас страдают от полномасштабной агрессии РФ.

– Это не так много. 10 (покушений, – Ред.) – выходит, что 10 человек хотят этого. Поэтому это не так страшно. Я думаю, что у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике. Я думаю, что то, что пережили все мы и переживаем сейчас, когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, в колодцах их находили… Думаю, у меня более-менее ситуация не такая страшная. Мне страшно за наших людей, особенно за те семьи, которые потеряли близких. Я считаю, что пока у тебя семья и ты не потерял близких людей, нет ничего, что нельзя исправить, нет ничего суперстрашного, — подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал информацию, что Соединенные Штаты Америки в начале полномасштабной войны предлагали ему эвакуироваться в безопасное место. По словам Зеленского, подобные предложения поступали и от специальных служб в Украине.

– Согласно протоколу, такие предложения были от внешних партнеров, а также в нашем государстве люди по безопасности и других лагерей, в том числе политических, мне говорили, что это нужно (эвакуироваться, – Ред.), потому что Украина может потерять институциональность, если не будет президента. И потому я должен уехать в какое-нибудь безопасное место, – проинформировал глава государства.

Зеленский добавил, что получал много разных предложений относительно эвакуации, но не колебался, когда принимал решение остаться, и не жалеет об этом, поскольку это был правильный выбор. По словам президента, если бы он уехал, это не прибавило бы стойкости Украине.

На замечание о нынешней популярности президента Украины в мире на фоне последних событий в нашем государстве Зеленский отметил, что цена такой популярности – это война.

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– Популярность, которая у меня есть, – она точно меня не вдохновляет, потому что я знаю, какая цена у этой популярности. Цена – это война, – заявил президент.

Что известно о попытках покушений на жизнь Зеленского

Владимир Зеленский, выступая 25 февраля с обращением к украинцам, сообщил, что Россия определила его как “цель номер один” для уничтожения, а его семью — “как цель номер два”.

1 марта стало известно об уничтожении группы кадыровцев, готовивших спецоперацию по убийству президента Украины. Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, покушение удалось предупредить благодаря утечке информации от представителей ФСБ.

По состоянию на 9 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк проинформировал о более чем 10 попытках покушений на жизнь Владимира Зеленского.

В конце марта украинская разведка обнародовала информацию, что РФ продолжает перебрасывать в нашу страну группы боевиков для ликвидации высшего руководства, в том числе президента.