Июнь, 20 в 11:04

Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам предоставил лично президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.

Кражи во время войны в российской армии не считаются преступлением и не наказываются, чему захватчики очень радуются.

– То есть это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено, – рассказывает российский оккупант жене.

Но оккупант завидует старшине, который ворует все: телевизоры, стиральные машинки и даже гриль. Поэтому российский захватчик составил свой “бизнес-план”: хочет украсть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на так называемую спецоперацию им приходится покупать самим.

Сейчас смотрят

– Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает. С вентиляционной тканью, – говорит захватчик.

Недавно СБУ обнародовала еще один перехват о том, как родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине. Но бизнес идет не очень, потому что россияне воруют друг у друга.