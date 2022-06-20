Путин разрешил: перехват СБУ о мародерстве оккупантов в Украине
Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам предоставил лично президент РФ Владимир Путин. Об этом свидетельствует новый перехват СБУ.
Кражи во время войны в российской армии не считаются преступлением и не наказываются, чему захватчики очень радуются.
– То есть это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено, – рассказывает российский оккупант жене.
Но оккупант завидует старшине, который ворует все: телевизоры, стиральные машинки и даже гриль. Поэтому российский захватчик составил свой “бизнес-план”: хочет украсть себе военную экипировку. Ведь обмундирование на так называемую спецоперацию им приходится покупать самим.
– Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. В них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает. С вентиляционной тканью, – говорит захватчик.
Недавно СБУ обнародовала еще один перехват о том, как родственники российских оккупантов делают бизнес на мародерстве в Украине. Но бизнес идет не очень, потому что россияне воруют друг у друга.