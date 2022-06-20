Червень, 20 в 11:04

Дозвіл на мародерство в Україні російським окупантам дав особисто президент РФ Володимир Путін. Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Крадіжки під час війни в російській армії не вважаються злочином і не караються, чому загарбники дуже радіють.

– Тобто це не карається законом, що ми мародеримо. Це дозволено. Путін дозволив же. Указ давав, що мародерство дозволено, – розповідає російський окупант дружині.

Але окупант заздрить старшині, який краде все: телевізори, пральні машини і навіть гриль. Тому російський загарбник склав свій “бізнес-план”: хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на так звану спецоперацію їм доводиться купувати самим.

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– Я сиджу в цих берцях, а вони, знаєш, як чешки. А візьми наші статутні: по два кілограми один важить. У них, по-перше, нога пітніє. А ці – продуває. З вентиляційною тканиною, – говорить загарбник.

Нещодавно СБУ оприлюднила ще одне перехоплення про те, як родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні. Але бізнес іде не дуже, бо росіяни крадуть одне в одного.