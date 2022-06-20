Июнь, 20 в 20:11

Российские захватчики перенесли запланированные псевдореферендумы на оккупированных территориях.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления со ссылкой на данные разведки.

— По данным разведки, массовое сопротивление на оккупированных территориях сорвало россиянам планы относительно “добровольного” присоединения регионов, — отметили в центре.

Теперь план оккупантов состоит в том, чтобы медленно менять “военную администрацию” на так называемую гражданскую. Однако быстро имитировать налаживание мирной жизни у россиян не получится, ведь сопротивление населения и партизанское движение продолжаются.

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— Из-за сопротивления местных дедлайн по поводу имитации налаживания мирной жизни в очередной раз перенесен. Теперь к осени, — добавили они.

К тому времени оккупанты планируют наладить на юге российское “правовое поле” и запустить “учебный год”. Сделать это хотят благодаря учителям и преподавателям, которых привезут с территории аннексированного Крыма, ведь большинство местных жителей отказываются сотрудничать или покинули регион.

В центре отметили, что в желании воплотить свой план как можно скорее оккупанты увеличивают давление на мирных украинцев, но этим только увеличивают масштабы сопротивления.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.

По данным полиции, персональные данные избирателей оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума, и следователи уже открыли соответствующее уголовное производство.

Источник: Центр национального сопротивления