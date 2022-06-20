Червень, 20 в 20:11

Російські загарбники перенесли заплановані псевдореферендуми на окупованих територіях.

Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на дані розвідки.

– За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо “добровільного” приєднання регіонів, – зазначили у центрі.

Тепер план окупантів полягає у тому, щоб поволі змінювати “військову адміністрацію” на так звану цивільну. Однак швидко імітувати налагодження мирного життя в росіян не вийде, адже спротив населення та партизанський рух продовжуються.

Зараз дивляться

– Через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь, – додали вони.

До того часу окупанти планують налагодити на півдні російське “правове поле” та запустити “навчальний рік”. Зробити це хочуть завдяки вчителям і викладачам, яких привезуть з території анексованого Криму, адже більшість місцевих відмовляються співпрацювати або залишили регіон.

У центрі наголосили, що у бажанні втілити свій план якомога швидше окупанти збільшують тиск на мирних українців, але цим лише збільшують масштаби спротиву.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники увірвалися до Державного архіву області та викрали документацію зі списками виборців за 2019 рік.

За даними поліції, персональні дані виборців окупанти можуть використати для організації так званого референдуму, і слідчі вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

Джерело: Центр національного спротиву