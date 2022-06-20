Готовят псевдореферендум: оккупанты на Херсонщине похитили списки избирателей

Июнь, 20 в 17:18

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.

В полиции говорят, что персональные данные избирателей оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума, и следователи уже открыли соответствующее уголовное производство.

Представитель Государственного архива Херсонской области рассказал полиции, что пришли трое неизвестных мужчин, имевшие удостоверения работников созданной оккупационной властью РФ “Военно-гражданской администрации Херсонской области”.

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По его словам, оккупанты, угрожая ему и другим работникам архива оружием, незаконно изъяли 15 коробок с избирательной документацией, где были в том числе списки избирателей по выборам президента Украины в 2019 году.

Дело открыто по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Наказание, предусмотренное настоящей статьей – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: Visti.ks.ua