Угроза голода будет сохраняться, пока продолжается война РФ против Украины – Зеленский

Июнь, 20 в 18:18

Война РФ против Украины может казаться очень далекой от Африки, если бы не катастрофический рост цен на продовольствие. А начался этот кризис именно 24 февраля, когда российский флот заблокировал украинские порты на Черном и Азовском морях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза.

– На всех континентах болезненно чувствуется несправедливый и спровоцированный российской войной уровень продовольственных цен. Но именно для ваших стран это, к сожалению, может оказаться особой проблемой, – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что от экспорта украинского продовольствия зависят жизни около 400 млн человек в разных уголках мира.

– Эта ситуация демонстрирует, насколько в мире все связано. Одна война в Европе, а именно попытка России захватить нашу землю, превратить Украину в колонию РФ, стала причиной того, что повсюду ухудшается доступ к продовольствию, растет угроза голода. Конечно, мы обороняемся, конечно, будем защищать свою независимость, пока не победим в этой войне. И, конечно, мы уже сейчас пытаемся построить новую логистику снабжения. Прямо сейчас у нас на элеваторах более 25 млн тонн зерна, которое ожидают традиционные потребители украинской продукции, – сказал президент.

По его словам, сейчас Украина налаживает экспорт по железной дороге и через порты соседних стран, однако эти пути не могут обеспечить необходимые объемы и очень затратные.

Сейчас смотрят

– Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать наши украинские порты. Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова. Вот почему продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается колонизаторская война, война России против нашего государства, и пока заблокированы наши порты, – рассказал Зеленский.

Поэтому, по его мнению, сейчас задача номер один – избавиться от угрозы голода.