Июнь, 28 в 22:26

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что наши военные удачно овладевают азами обращения с техникой НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, партнеры Украины оказывают важнейшую поддержку не только в политическом и военно-техническом направлениях, но и учат наших военных обращению с современным вооружением НАТО.

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Основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению:

артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных;

реактивных систем залпового огня;

средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной;

средств противовоздушной обороны;

разных видов колесной и гусеничной техники;

систем разминирования, в том числе подводного;

разных типов кораблей и систем их вооружения.

С апреля тысячи военнослужащих ВСУ прошли подготовку за границей. Они овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Цезарь и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ Краб, а также боевыми бронированными машинами М113, FV-10, Bushmaster, Senator, Mason.

В настоящее время украинские воины получают знания по эксплуатации артсистем калибра 155 мм М777, САУ Краб, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.

В настоящее время идет обучение:

по управлению самоходными зенитными установками Гепард 1A2;

по управлению минными тральщиками класса Sundown;

экипажей БТР VAB, БМП M80-A;

специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдению;

специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминированию, в частности подводного.

Учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и Германии.

Кроме того, при поддержке Великобритании начался еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки воинов ВСУ. На учебу уже выехали несколько сот военных.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину приехали первые HIMARS.

Позже появилось видео, как украинские военные начали применять на фронте американские ракетные системы HIMARS.