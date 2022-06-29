Артсистемы HIMARS, M270 и MARS: военные ВСУ проходят обучение в восьми странах
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что наши военные удачно овладевают азами обращения с техникой НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По его словам, партнеры Украины оказывают важнейшую поддержку не только в политическом и военно-техническом направлениях, но и учат наших военных обращению с современным вооружением НАТО.
Основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению:
- артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных;
- реактивных систем залпового огня;
- средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной;
- средств противовоздушной обороны;
- разных видов колесной и гусеничной техники;
- систем разминирования, в том числе подводного;
- разных типов кораблей и систем их вооружения.
С апреля тысячи военнослужащих ВСУ прошли подготовку за границей. Они овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Цезарь и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ Краб, а также боевыми бронированными машинами М113, FV-10, Bushmaster, Senator, Mason.
В настоящее время украинские воины получают знания по эксплуатации артсистем калибра 155 мм М777, САУ Краб, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.
В настоящее время идет обучение:
- по управлению самоходными зенитными установками Гепард 1A2;
- по управлению минными тральщиками класса Sundown;
- экипажей БТР VAB, БМП M80-A;
- специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдению;
- специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминированию, в частности подводного.
Учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и Германии.
Кроме того, при поддержке Великобритании начался еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки воинов ВСУ. На учебу уже выехали несколько сот военных.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину приехали первые HIMARS.
Позже появилось видео, как украинские военные начали применять на фронте американские ракетные системы HIMARS.