Червень, 28 в 22:26

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наші військові вдало опановують ази поводження із технікою НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, наші партнери надають надважливу підтримку не тільки у політичному та військово-технічному напрямах, а й навчають наших військових поводженню із сучасним озброєнням НАТО.

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Основна увага зосереджена на підготовці фахівців із застосування:

артилерійських систем великого калібру самохідних та причіпних;

реактивних систем залпового вогню;

засобів артилерійської розвідки, у тому числі радіолокаційної;

засобів протиповітряної оборони;

різних видів колісної та гусеничної техніки;

систем розмінування, у тому числі підводного;

різних типів кораблів та систем їхнього озброєння.

З квітня тисячі військовослужбовців ЗСУ пройшли підготовку за кордоном. Вони опанували артилерійські системи калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, Цезар та PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ Краб, а також бойові броньовані машини М113, FV-10, Bushmaster, Senator, Mastiff, Husky та Wolfhound.

Наразі українські воїни здобувають знання з експлуатації артсистем калібру 155 мм М777, САУ Краб, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS, M270 та MARS II.

Наразі триває навчання:

з управління самохідними зенітними установками Гепард 1A2;

з управління мінними тральщиками класу Sundown;

екіпажів БТР VAB, БМП M80-A;

фахівців із ведення повітряної розвідки та спостереження;

фахівців зі знешкодження вибухових речовин та розмінування, зокрема підводного.

Навчання відбуваються у Великій Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та Німеччині.

Крім того, за підтримки Великої Британії розпочався ще один проєкт – курс базової загальновійськової підготовки воїнів ЗСУ. На навчання вже виїхали кілька сотень військових.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україну приїхали перші HIMARS.

Згодом з’явилось відео, як українські військові почали застосовувати на фронті американські ракетні системи HIMARS.