В Украину приехали американские HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины отметил, что лето будет жарким для российских оккупантов, а для некоторых будет последним летом.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my ???????? colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022