Июнь, 30 в 12:40

В Чернигове начался суд над российским танкистом Михаилом Куликовым, который выстрелил из танка по многоэтажке. Военного и его командира Леонида Щеткина подозревают в нарушении законов и обычаев войны.

По данным следствия, 26 февраля танкист Куликов проезжая по кольцевой дороге в Чернигове, получил приказ выстрелить по многоэтажке. Он попал в квартиру на 10 этаже и почти полностью ее разрушил. В то время людей в доме не было. В тот же день его танк подбили и вместе с командиром взяли в плен.

Что известно об обвиняемом

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Танкист Михаил Куликов уроженец Алтайского края, там дислоцируется и его воинская часть. Он женат и имеет двоих малолетних детей. В 2013 году вступил в российскую армию на контракт. В феврале 2022 года в составе своего подразделения пересек государственную границу Украины.

Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Выстрелил из танка по многоэтажке: в Чернигове судят российского военного / 4 фотографии

Фото: Полина Спасенко