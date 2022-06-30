Выстрелил из танка по многоэтажке: в Чернигове судят российского военного
В Чернигове начался суд над российским танкистом Михаилом Куликовым, который выстрелил из танка по многоэтажке. Военного и его командира Леонида Щеткина подозревают в нарушении законов и обычаев войны.
По данным следствия, 26 февраля танкист Куликов проезжая по кольцевой дороге в Чернигове, получил приказ выстрелить по многоэтажке. Он попал в квартиру на 10 этаже и почти полностью ее разрушил. В то время людей в доме не было. В тот же день его танк подбили и вместе с командиром взяли в плен.
Что известно об обвиняемом
Танкист Михаил Куликов уроженец Алтайского края, там дислоцируется и его воинская часть. Он женат и имеет двоих малолетних детей. В 2013 году вступил в российскую армию на контракт. В феврале 2022 года в составе своего подразделения пересек государственную границу Украины.
Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Фото: Полина Спасенко