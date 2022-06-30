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Факти / Україна

Вистрілив із танка по багатоповерхівці: у Чернігові судять російського військового

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту Поліна Спасенко, Журналістка Вікна. Новини
Вистрілив із танка по багатоповерхівці: у Чернігові судять російського військового

В Чернігові розпочався суд над російським танкістом Михайлом Куликовим, який вистрілив з танка по багатоповерхівці.  Військового та його командира Леоніда Щоткіна підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни.

За даними слідства, 26 лютого танкіст Куликов проїжджаючи кільцевою дорогою в Чернігові, отримав наказ вистрілити в багатоповерхівку. Він влучив у квартиру на 10-му поверсі та майже повністю її зруйнував. На той час людей у помешканні не було. Того ж дня його танк підбили та його разом із командиром взяли в полон.

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Танкіст Михайло Куликов уродженець Алтайського краю, там дислокується і його військова частина. Він одружений і має двох малолітніх дітей. До лав російської армії вступив 2013 року на контракт. У лютому 2022 року у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України.

Обвинувачуваному загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Вистрілив із танка по багатоповерхівці: у Чернігові судять російського військового / 4 фотографии

Фото: Поліна Спасенко

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