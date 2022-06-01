Июнь, 01 в 8:25

Нынешний День защиты детей является едва ли не самым трагичным в истории Украины.

Только за последние три месяца, пока идет полномасштабная война в стране, от действий российских оккупантов пострадали почти 700 детей.

Согласно официальным данным, военные РФ убили 243 и ранили 446 детей.

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И эти цифры не окончательны, потому что война продолжается.

Сегодня маленькие украинцы не только погибают от российских снарядов – государство-агрессор массово депортирует их на свою территорию.

По данным российских источников, по состояниюна 21 мая Россия вывезла из Украины более 232 тыс. детей.

– Более 2 тыс. из них – либо сироты, либо разлучены с родителями, – рассказывал во время открытия Russian War Crimes (Дом военных преступлений России, – Ред.) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Убивают, разлучают с родителями и депортируют: как россияне разрушают судьбы детей Украины / 7 фотографий

Сегодня российский парламент готовится к упрощению процедуры усыновления российскими гражданами украинских детей.

– Это не о гуманизме. Это о безумии ненависти и уничтожении под лозунгами гуманизма, – считает Андрей Ермак.

Так, чего только стоит история четырехлетней Алисы, которую оккупанты разлучили с матерью.

Женщину, которая является медиком по специальности, захватчики оставили на блокпосте, а малышка больше чем сутки ехала одна в эвакуационном автобусе в Запорожье.

Облетела весь мир и фотография, на которой 84-летний Валентин Платов в центре для переселенцев в том таки Запорожье убаюкивал свою полугодовалую внучку Белу.

Мужчина собственной машиной за два дня преодолел более тысячи километров, чтобы вывезти в Ивано-Франковск троих внуков, сына, невестку и еще собачку.

В первые дни полномасштабного вторжения людей в мире поразило видео, на котором пятилетний Ваня, горько плача, самостоятельно пересекает границу с Польшей.

На пути от Киева к Хельму мальчика сопровождали совсем не знакомые люди, потому что связь с родными ребенка была потеряна.

Поразила силой духа людей во всем мире 15-летняя Лиза Чернышенко из Попасной Луганской области, которая с простреленными ногами вывезла раненых из города.

Не оставила никого безразличным история и 11-летнего Ярослава, который ухаживает за своей сестричкой Яной и мамой после того, как от взрыва на вокзале в Краматорске его родным оторвало ноги.

Невозможно без слез смотреть на страдания украинцев в видео, которым Офис президента призывал 16 марта, на 21-й день полномасштабной войны, помочь закрыть небо над Украиной.

Согласно данным МВД, сбежать от войны пришлось уже более 6,2 млн украинцев.

Только в ЕС по состоянию на 19 мая выехали 5 358 079 граждан. Большинство из них – это женщины и дети.

Источник: МВД, Офис президента

Фото: Нацполиция, ГСЧС, Сергей Гайдай, Getty Images