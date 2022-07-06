Июль, 05 в 21:53

Фандрейзинговая платформа United 24 за два месяца работы собрала $76,8 млн. Взносы сделали из 90 стран мира.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. По их данным, больше всего донатов — из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины.

В министерстве напомнили, что платформа была запущена 5 мая. Вырученные средства идут на помощь и восстановление Украины. Их перечисляют на официальные счета Нацбанка, после чего распределяют на три министерства — здравоохранения, инфраструктуры и обороны. Далее деньги распределяются по трем направлениям: на оборону и разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь, а также на восстановление страны.

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Глава Минцифры Михаил Федоров также отметил, что страны-доноры самостоятельно выбирают направление помощи Украине. Например, приоритетной для США стала оборона и разминирование Украины, для Германии – медицинская помощь.

– Мы уже закупили необходимое оборудование и технику для наших защитников, аппараты для медиков, которые спасают жизнь в горячих точках. Еженедельно мы публикуем публичный отчет об израсходованных средствах и обеспечили максимальную прозрачность платформы, — отметил он.

Также Федоров рассказал, что несколько дней назад они запустили Армию дронов. А 5 июля в Лугано был подписан Меморандум о сотрудничестве со Всемирным Конгрессом Украинцев, который объединяет более 20 млн украинцев во всем мире.

По его словам, сейчас они аккумулируют свои усилия, чтобы привлечь максимальное количество людей, бизнеса, организаций и компаний для помощи Украине с Армией дронов.

Джерело: Минцифри, Михаил Федоров

Фото: Минцифры для Фактов ICTV