В швейцарском городе Лугано состоится Конференция по восстановлению Украины. В течение 4-5 июля более 20 международных организаций и 40 государств обсудят, как помочь нашей стране в восстановлении после войны.

Во время конференции будет представлен план восстановления Украины. Ожидается, что на эти нужды мы получим €500 млрд.

В конференции примут участие президент Владимир Зеленский (онлайн), премьер-министр Денис Шмыгаль, представители Офиса президента, правительства, парламента, украинского бизнеса, гражданского общества.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с украинской делегацией уже прибыли в Лугано.

Главу украинского правительства и спикера парламента встречал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

A warm welcome to ???????? Prime Minister @Denys_Shmyhal and to the Ukrainian delegation to #Lugano: benvenuti! ???????? Tomorrow, Switzerland and Ukraine will launch together the Ukraine Recovery Conference #URC2022 pic.twitter.com/zrmyitwroa

— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 3, 2022