Июль, 04 в 11:05

В швейцарском городе Лугано состоится Конференция по восстановлению Украины. В течение 4-5 июля более 20 международных организаций и 40 государств обсудят, как помочь нашей стране в восстановлении после войны.

Во время конференции будет представлен план восстановления Украины. Ожидается, что на эти нужды мы получим €500 млрд.

В конференции примут участие президент Владимир Зеленский (онлайн), премьер-министр Денис Шмыгаль, представители Офиса президента, правительства, парламента, украинского бизнеса, гражданского общества.

Сейчас смотрят

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с украинской делегацией уже прибыли в Лугано.

Главу украинского правительства и спикера парламента встречал президент Швейцарии Игнацио Кассис.

A warm welcome to ???????? Prime Minister @Denys_Shmyhal and to the Ukrainian delegation to #Lugano: benvenuti! ???????? Tomorrow, Switzerland and Ukraine will launch together the Ukraine Recovery Conference #URC2022 pic.twitter.com/zrmyitwroa — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) July 3, 2022

Какие темы будут обсуждаться во время конференции и чего ждать – читайте в материале.

На чем сосредоточятся участники конференции

Первоочередно Швейцария и Украина планировали провести V Международную конференцию по реформам в Украине.

Но после полномасштабного российского вторжения внимание решили сфокусировать на более приоритетной теме. Поэтому 4-5 июля в Лугано будут обсуждать следующие темы:

план восстановления и развития Украины (в рамках инициативы президента Зеленского United 24) и разные пути участия международных партнеров в восстановление Украины;

методы, приоритеты и принципы восстановления;

социальное, экономическое, экологическое и инфраструктурное восстановление от убытков и потерь, вызванных войной;

реформы, которые можно и необходимо осуществить в текущей ситуации.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона рассказал ведущему программы Свобода слова на ICTV Вадиму Карпьяку, что во время конференции в Лугано будет презентован план, который нарабатывали в течение последних двух месяцев под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Над документом работали 24 рабочие группы из всех секторов экономики. Кроме того, отдельно будет представлен план по конкретным инвестиционным проектам, возможности донорства, анализу убытков.

То есть в общем — это будет огромная платформа для того, чтобы мировые доноры и международное сообщество понимали, какую разрушительную силу нанесло полномасштабное вторжение России 24 февраля и какой объем средств нужен для восстановления Украины.

Кроме того, план восстановления – это стратегический документ. Он не только предусматривает, кто и за что будет платить, но и видение восстановленной страны.

Олег Немчинов подчеркнул, что в целом власти планируют преимущественно строить новое в Украине. Конечно, есть случаи, когда целесообразно восстановить объект, но иногда проще будет построить новый. То же самое касается и жилья.

— Если мы говорим о строительстве нового жилья, то оно должно соответствовать как требованиям безопасности, то есть должны быть бомбоубежища, так и требованиям экологичности, термомодернизации. Если говорим о промышленности, она должна размещаться там, где это экономически целесообразно. Она должна быть однозначно с экологической составляющей, – объяснил Немчинов.

В то же время Bloomberg пишет, что план восстановления содержит около 2 тыс. страниц. В документе описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику.

По информации издания, официальные лица Евросоюза уже заявили, что внесли на реализацию плана €500 млрд ($523 млрд).

Источники Bloomberg сообщают, что украинское правительство уже провело непубличные обсуждения проекта с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзыв в течение ближайших месяцев.

Сейчас Европейская комиссия, как исполнительный орган ЕС, изучает варианты финансирования, среди которых есть гранты и займы. Хотя об этом говорят сдержанно, но ожидается, что одним из рассматриваемых вариантов является общее заимствование на рынках.

Оно похоже на механизм, когда средства привлекали в фонд ЕС для восстановления от последствий пандемии коронавируса.

Но издание отмечает, что для ЕС любая помощь также должна быть связана с реформами, о чем нельзя забывать украинской власти.

Чего ждут от конференции в Лугано

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский пригласил страны принять участие в восстановлении Украины после войны.

Тогда он подчеркнул, что объем работ колоссальный. Ведь из-за российской агрессии Украина понесла более $0,5 трлн убытков. Десятки тысяч объектов были разрушены.

Из-за действий российских оккупантов нужно отстроить целые города и отрасли. Тогда президент отметил, что Великобритания, Дания, ЕС уже выбрали для себя конкретные направления для шефства по восстановлению Украины.

— Благодаря такой модели отношений послевоенное восстановление может стать быстрым, эффективным и качественным. Это позволит привлечь не только лучших мировых специалистов, но и станет самой большой после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка. Надеюсь, что на момент начала международной конференции в Лугано все наши государства-партнеры и большинство ведущих компаний мира сформируют свои пакеты предложений, – говорил Зеленский.

Фото: ГСЧС

В своем обращении 2 июля президент отметил, что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

— Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Это масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановлению в широком смысле слова. Необходимо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что для восстановления Украины нужны колоссальные инвестиции – деньги, новые технологии, передовой опыт, новые реформы. Но уже 4 июля Украина представит в Лугано национальную точку зрения, как все это реализовать.

Также Владимир Зеленский добавил, что конференция в Лугано – это крупнейший экономический проект в Европе нашего времени и возможность показать себя для каждого государства и каждой компании, которые пригласят работать в Украине.

В то же время президент Швейцарии Игнацио Кассис надеется, что конференция станет стартовой точкой в ​​восстановлении Украины.

— Когда война завершится и оружие умолкнет, все наши усилия должны быть направлены на восстановление. Путь к восстановлению, устранению экономических последствий для Украины будет проходить через широкий политический и дипломатический процесс. Конференция в Лугано – это возможность обсудить этот сложный путь к восстановлению со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, – заявил он во время Всемирного экономического форума в Давосе.

В целом Швейцария и Украина призывают страны объявить о долговременной поддержке и финансировании Национального плана восстановления и развития, который важен для восстановления, компенсации масштабных разрушений и потерь, а также для предотвращения социально-экономического кризиса в Украине.

Также Украина и Швейцария ожидают, что конференция в Лугано станет политической платформой для развития международного взаимодействия по восстановлению и развитию.

Это позволит трансформировать нашу страну и модернизировать ее экономику. Кроме того, будущие реформы сыграют важную роль для успешного восстановления и европейских стремлений Украины.

В целом ожидается, что конференция в Лугано станет дополнением к инициативам в поддержку нашей страны, которые уже были запущены или объявлены, и объединит друзей Украины, которые поддерживают ее в самые тяжелые времена.

Карта разрушений в Украине

По словам Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения РФ из-за боевых действий пострадали территории 10 украинских областей.

С 24 февраля удалось освободить 1 027 городов и поселков, но 2 610 пока находятся под российской оккупацией. Большинство из них нуждаются в восстановлении.

Фото: ГСЧС

Сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и очень опасные производства – химические и металлургические.

Больше о последствиях полномасштабного российского вторжения можно узнать из карты разрушений в Украине.