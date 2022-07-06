Липень, 05 в 21:53

Фандрейзингова платформа United 24 за два місяці роботи зібрала $76,8 млн. Внески зробили з 90 країн світу.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. За їхніми даними, найбільше донатів — зі США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії та України.

У міністерстві нагадали, що платформу запустили 5 травня. Отримані кошти йдуть на допомогу та відновлення України. Їх перераховують на офіційні рахунки Нацбанку, після чого розподіляють на три міністерства — охорони здоровʼя, інфраструктури та оборони. Далі гроші розподіляють за трьома напрямами: на оборону та розмінування, гуманітарну та медичну допомогу, а також на відбудову країни.

Зараз дивляться

Очільник Мінцифри Михайло Федоров також зазначив, що країни-донори самостійно обирають напрям допомоги Україні. Наприклад, пріоритетною для США стала оборона та розмінування України, для Німеччини – медична допомога.

– Ми вже закупили необхідне обладнання та техніку для наших захисників, апарати для медиків, які рятують життя в гарячих точках. Щотижня ми публікуємо публічний звіт про витрачені кошти та забезпечили максимальну прозорість платформи, – зазначив він.

Також Федоров розповів, що декілька днів тому вони запустили Армію дронів. А 5 липня в Лугано підписали Меморандум про співпрацю зі Світовим конгресом українців, який об’єднує понад 20 млн українців у всьому світі.

За його словами, зараз вони акумулюють свої зусилля, щоб долучити максимальну кількість людей, бізнесу, організацій та компаній для допомоги Україні з Армією дронів.

Джерело: Мінцифри, Михайло Федоров

Фото: Мінцифри для Фактів ICTV