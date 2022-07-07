Помогал в подготовке ракетных ударов: в Николаеве СБУ задержала агента РФ

Июль, 07 в 17:29

СБУ задержала жителя Николаева, который собирал разведданные о критической инфраструктуре и оборонных объектах в причерноморских районах.

Также он собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе. Полученные данные оккупанты планировали использовать для серии ракетных обстрелов городов и диверсий на юге Украины.

Кроме того, данные, которые задержанный ранее передавал врагу, уже были использованы россиянами как минимум при корректировке массовых ракетных обстрелов Николаева, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

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Также вражеский агент изучал общественно-политическую обстановку в регионе. Полученную информацию он докладывал непосредственно своим российским кураторам или через связного.

Задержанным оказался местный житель, завербованный российской ФСБ, который с 2014 года находился на временно оккупированной территории Донетчины.

Во время обысков правоохранители обнаружили у него взрывчатку, огнестрельное оружие и боеприпасы, российскую символику, мобильные телефоны с доказательствами.

Также СБУ установили личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению подрывной деятельности на территории города.