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Факти / Україна

Допомагав у підготовці ракетних ударів: у Миколаєві СБУ затримала агента РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Допомагав у підготовці ракетних ударів: у Миколаєві СБУ затримала агента РФ
Фото: СБУ

СБУ затримала мешканця Миколаєва, який збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах.

Також він збирав інформацію про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні. Отримані дані окупанти планували використати для серії ракетних обстрілів міст та диверсій на півдні України.

Крім того, дані, які затриманий раніше передавав ворогу, вже були використані росіянами щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.

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Також ворожий агент вивчав суспільно-політичну обстановку в регіоні. Одержану інформацію він доповідав безпосередньо своїм російським кураторам або через зв’язкового.

Затриманим виявися місцевий житель, який був завербований російською ФСБ, і з 2014 року перебував на тимчасово окупованій території Донеччини.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку, мобільні телефони з доказами.

Також СБУ встановили особу мешканця Одеси, якого ворожа агентура планувала залучити до проведення підривної діяльності на території міста.

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Джерело: СБУ
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