Собирали данные об обороне Киева и сдавали оккупантам защитников: СБУ задержала предателей

Июль, 06 в 12:47

С начала полномасштабной войны СБУ расследует более 1 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности.

Так, в Киеве уже завершили досудебное расследование в отношении российского агента, который собирал разведданные об обороне столицы и дислокации военных подразделений.

Его задержали, когда тот пытался передать врагу секретную информацию. Еще одного вражеского приспешника контрразведка СБУ разоблачила на приборостроительном предприятии Киева.

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Он распространял среди работников завода лозунги в поддержку оккупантов, оправдывал полномасштабное вторжение в Украину. Кроме того, на Киевщине задержали предательницу, которая сдавала оккупантам адреса домов участников АТО и бойцов теробороны в поселке Ворзель.

Также она совместно с агрессорами занималась разграблением жилья местных жителей.

Между тем в Луганской области СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов на Востоке Украины.

Коллаборант передал террористической организации “ЛНР” имущество и продукцию госпредприятия на временно оккупированной территории Старобельского района.

В Одесской области киберспециалисты СБУ нейтрализовали сеть российских интернет-агентов. Среди них было пять человек, которые разгоняли через соцсети посты, где отрицали военные преступления захватчиков.