Ракетные удары по Харькову и пожары в Херсоне: какая ситуация в регионах

Июль, 11 в 11:49

В областных военных администрациях рассказали, как прошла ночь в регионах. Так, на Сумщине за прошедшие сутки был минометный обстрел – пять взрывов прогремело на территории Эсманской общины.

В 7.30 утра были прилеты по Шосткинскому району, артобстрел.

На Днепропетровщине российские оккупанты снова обстреляли кассетными снарядами две общины в Криворожском районе — Апостоловскую и Зеленодольскую.

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В двух селах – Новосеменовке и Марьянском – разрушены дома. Предварительно, люди не пострадали.

За ночь по Харькову россияне нанесли три ракетных удара. Попали в жилую многоэтажку, школу в Слободском районе и складские помещения в Основянском районе.

В результате ракетных обстрелов разрушено здание школы. В 6-этажном жилом доме разрушен подъезд с первого этажа до шестого. Спасли женщину. Третья ракета попала по открытой территории, повредила складские помещения.

В течение суток по области оккупанты обстреливали Чугуевский, Изюмский, Богодуховский районы. Горели частные дома, хозяйственные постройки, открытые территории. В течение суток в Золочеве госпитализировали одного человека.

Также за ночь россияне нанесли пять ракетных ударов и было четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины.

Оккупанты применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск. Но уже больше недели эти попытки безуспешны, поэтому они пытаются продвигаться со стороны Попасной.

В Донецкой области обстрелы не прекращаются. За сутки враг обстрелял Бахмут, Орехово, Ласточкино, Старую Николаевку, села Ближняя и Клещиевка.

Повреждены 49 объектов (35 – жилых домов, многоэтажка, 13 гаражей, промышленные и инфраструктурные объекты). За ночь были обстрелы Торецка, Северска, а также Марьинской, Николаевской и Часовоярской территориальных общин.

Область без газа и частично без воды и электричества. Эвакуация населения продолжается.

Утром 11 июля в Николаеве прогремели взрывы. Информация уточняется. 10 июля оккупанты обстреляли Широковскую общину.

Попадания были по уже разрушенному зданию ЦПАУ, школе, жилым домам и открытым территориям домохозяйств. Пострадавших нет.

Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. В Николаевском районе 10 июля вечером

в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской общины загорелось поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет.

Херсон 10 июля был в дыму от пожаров: горели поля в Таврическом микрорайоне и в пригороде. По информации очевидцев, пожарных оккупанты не разрешали присылать. Стабильно критической остается ситуация в районах области.