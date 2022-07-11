Июль, 11 в 11:19

Российские оккупанты второй раз за утро обстреляли Харьков.

Обновлено в 11.19. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что, по обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, на данный момент в результате обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. Три человека погибли.

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Обновлено в 11.00. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела Харькова 16 человек получили ранения, еще трое погибли.

Предварительно известно, что оккупанты использовали РСЗО Смерч, зафиксировано 10 ракет.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы.

Обновлено в 10.29. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о взрывах в Харькове. По его словам, российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня.

Он обратился к жителям Харькова и области, и призвал без необходимости не находиться на улицах, поскольку сейчас это крайне опасно.

Синегубов также заверил, что все службы оперативно реагируют и работают на местах.

Утром 11 июля российские оккупанты уже нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела частично разрушена жилая шестиэтажка в центральной части города.

К счастью, обошлось без жертв, удалось спасти 86-летнюю женщину, которая проживала на втором этаже.

Еще две ракеты упали во дворе недалеко от складского здания в Основянском районе, а также на здание школы в Слободском районе города.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.