Ракетні удари по Харкову і пожежі у Херсоні: яка ситуація в регіонах

Липень, 11 в 11:49

В обласних військових адміністраціях розповіли, як минула ніч у регіонах. Так, на Сумщині минулої доби був мінометний обстріл − п’ять вибухів пролунали на території Есманської громади.

О 7.30 ранку були прильоти по Шосткинському району, артобстріл.

На Дніпропетровщині російські окупанти знову обстріляли касетними снарядами дві громади у Криворізькому районі — Апостолівську та Зеленодольську.

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У двох селах — Новосеменівці та Мар’янському — руйнування житла. Попередньо, люди не постраждали.

За ніч по Харкову росіяни завдали три ракетні удари. Влучили у житлову багатоповерхівку, школу в Слобідському районі та складські приміщення в Основ’янському районі.

Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано будівлю школи. У 6-поверховому житловому будинку зруйновані під’їзд з першого поверху до шостого. Врятували жінку. Третя ракета влучила у відкриту територію, пошкодила складські приміщення.

Протягом доби по області окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський райони. Горіли приватні будинки, господарчі будівлі, відкриті території. Загалом упродовж доби у Золочеві госпіталізували одну людину.

За ніч росіяни завдали п’ять ракетних ударів, а також було чотири масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на межі Луганщини і Донеччини.

Окупанти застосовують авіацію, ствольну та реактивну артилерію, намагаючись прорватися з лисичанського та інших напрямків на Сіверськ та Слов’янськ. Але вже понад тиждень ці спроби безуспішні, тому вони намагаються просуватися зі сторони Попасної.

На Донеччині обстріли не припиняються. За добу ворог обстріляв Бахмут, Оріхове, Ласточкіне, Стару Миколаївку, села Ближня і Кліщіївка.

Пошкоджено 49 об’єктів (35 – житлових будинків, багатоповерхівку, 13 гаражів, промислові та інфрастуктурні об’єкти). За ніч були обстріли Торецька, Сіверська, а також Мар’їнської, Миколаївської та Часовоярської територіальних громад.

Область без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Вранці 11 липня у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. 10 липня окупанти обстріляли Широківську громаду.

Влучання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житлових будинках та відкритих територіях домогосподарств. Постраждалих немає.

Також тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. У Миколаївському районі 10 липня ввечері

внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з врожаєм та лісосмуга. Постраждалих немає.

Херсон 10 липня був у диму від пожеж: горіли поля у Таврійському мікрорайоні та у передмісті. За інформацією очевидців, пожежників окупанти не дозволяли присилати. Стабільно критичною залишається ситуація в районах області.