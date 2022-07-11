Давят на местных: оккупанты воруют зерно на захваченных территориях Запорожья

Июль, 11 в 12:34

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна.

Для этого была создана так называемая ГУК (Государственная унитарная компания). Ее деятельность напрямую контролирует коллаборант Евгений Балицкий – бывший народный депутат, депутат Запорожского облсовета от запрещенного Оппозиционного блока.

Сейчас оккупанты назначили его так называемым руководителем региональной оккупационной администрации в Запорожье.

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Чтобы создать действенную инфраструктуру вывоза зерна, коллаборанты захватили припортовый элеватор предприятия Новая хортица в Бердянске, загрузочный комплекс предприятия Аскет Шиппинг в порту Бердянска, элеваторы предприятий Кернел, Оптимус и других зернотрейдеров.

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ГУК установила закупочные цены на сельхозпродукцию: пшеница фуражная – 6 тыс. российских рублей, пшеница продовольственная – 9 тыс. российских рублей, ячмень – 7 тыс. российских рублей за 1 тонну.

Сельхозпроизводителей такая цена не устраивает, поэтому они стараются не продавать урожай, а хранить его в хранилищах.

Если свободных хранилищ нет, зерно хранят в других, не приспособленных для этого помещениях, или даже на открытых площадках.

Первое судно под погрузку должно прибыть 10 июля. 17 июля ожидается прибытие судна ZHIBEK ZHOLY, которое уже вывозило украденное зерно из Бердянска.

Чтобы дополнительно давить на местное население, коллаборант Балицкий заявил, что жители могут быть поделены на тех, кто поддерживает РФ и останутся в своих домах, и других, которые должны уехать с территории региона.

Источник: Главное управление разведки