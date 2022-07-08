Главы МИД G20 призвали РФ разблокировать экспорт украинского зерна
Встреча министров иностранных дел Большой двадцатки (G20) продемонстрировала консенсус в отношении требования к России снять блокаду экспорта зерна из Украины.
Об этом 8 июля пишет Reuters со ссылкой на неназванного западного чиновника, который присутствовал на встрече.
— Мы надеемся, результатом этой встречи станет то, что Россия увидит, насколько широко распространен консенсус в отношении необходимости достижения прогресса по зерновому вопросу, — сказал чиновник.
Он добавил, что это показывает ценность созыва G20, но еще предстоит выяснить, приведет ли это к изменениям.
В этом году встреча министров Группы двадцати не завершилась заключительным совместным коммюнике и совместным фото министров — участников встречи. Главы МИД стран Большой семерки (G7) устроили бойкот главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову, отказавшись также приходить с ним на совместный ужин.