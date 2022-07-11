Тиснуть на місцевих: окупанти крадуть зерно на захоплених територіях Запоріжжя

Липень, 11 в 12:34

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупанти намагаються поновити вивезення українського зерна.

Для цього було створено так звану ГУК (російською – Государственная унитарная компания). Її діяльність безпосередньо контролює колаборант Євген Балицький – колишній народний депутат, депутат Запорізької облради від забороненого Опозиційного блоку.

Наразі окупанти призначили його так званим керівником регіональної окупаційної адміністрації на Запоріжжі.

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Щоб створити дієву інфраструктуру вивезення зерна, колаборанти захопили припортовий елеватор підприємства Нова хортиця у Бердянську, завантажувальний комплекс підприємства Аскет Шиппінг у порту Бердянська, елеватори підприємств Кернел, Оптімус та інших зернотрейдерів.

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ГУК встановила закупівельні ціни на сільгосппродукцію: пшениця фуражна – 6 тис. російських рублів, пшениця продовольча – 9 тис. російських рублів, ячмінь – 7 тис. російських рублів за 1 тонну.

Сільгоспвиробників така ціна категорично не влаштовує, тому вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах.

Якщо вільних сховищ немає, зерно зберігають в інших, не пристосованих для цього приміщеннях, або навіть на відкритих майданчиках.

Перше судно під завантаження має прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна ZHIBEK ZHOLY, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська.

Щоб додатково тиснути на місцеве населення, колаборант Балицький заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує РФ та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.

Джерело: Головне управління розвідки