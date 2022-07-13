Как изменилось отношение украинцев к жизни во время войны — исследование

Июль, 13 в 16:34

По данным опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research, 54% украинцев считают, что их жизнь зависит от внешних обстоятельств больше, чем от них самих. Два года назад таких было 40%. Почти вдвое увеличилось количество граждан (с 28% до 48%), не несущих никакой ответственности за состояние дел в своем городе или селе.

— Растет уровень неопределенности в обществе. Значительно прибавилось ответов “Затрудняюсь ответить”. И это вполне закономерно, ведь текущая ситуация приводит к активной переоценке личной позиции по многим вопросам, — отмечает основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Также исследование показало, что большинство людей на вопрос: “Если бы у Вас была возможность увеличить финансирование армии или образования и культуры, что бы вы поддержали?” — выбирают вариант “Армия”. Таких 66% украинцев.

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Война повлияла и на единство украинцев и поддержку национальной идеи. Высказываются за переход на полное обучение на украинском языке в школах и вузах Украины 73% опрошенных. В прошлом году таких было 67%.

Те, кто в 2020 году не поддерживал декоммунизацию — сейчас колеблются или считают необходимым ее проводить. На позиции против декоммунизации остается только 11% респондентов вместо 28% в 2020 году.

Стабильно высоким остается желание людей понимать тенденции развития страны, видеть ее перспективы – 94% в 2020 году, и 93% респондентов об этом говорят сейчас.

Аналогичная ситуация и с независимостью в суждениях, поступках, делах — к ней стремились 94% опрошенных два года назад, и 93% занимают такую ​​позицию сейчас.