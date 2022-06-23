Июнь, 23 в 13:04

Около 11 млн жителей страны-агрессора России имеют родственников в Украине. С началом полномасштабного вторжения российских войск украинцы пытались донести правду о войне своим родным, проживающим в РФ. Однако, несмотря на родственные связи, большинство россиян предпочитают верить собственной пропаганде по телевизору.

Исследовательская компания Gradus Research провела соцопрос, во время которого хотела выяснить, как украинцы коммуницировали с родственниками в РФ в начале войны и сильнее ли российская военная пропаганда семейных связей. Результаты опроса обнародовало американское издание The Washington Post.

– С таким количеством родственных связей, которые соединяют две страны, почему больше россиян не восстали против жестокой войны России против Украины? Ответ частично состоит в том, что многие россияне верят пропагандистским нарративам президента Владимира Путина, а не свидетельствам своих родных, — отмечается в публикации.

Говорят ли украинцы о войне с родственниками в РФ

В ходе опроса 48% респондентов (908 человек) заявили, что имеют хотя бы одного родственника в России. Большинство из этих респондентов (59%, или 534 человека) в начале полномасштабного вторжения говорили о войне со своими родными в РФ через социальные сети: преимущественно WhatsApp, Telegram, видео- и голосовые звонки.

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В то же время, через несколько недель такая коммуникация преимущественно прекратилась, поскольку украинцам не удалось достучаться до членов своих семей и прорваться сквозь занавес российской пропаганды.

– Согласно нашему опросу, в течение первых двух недель войны коммуникация преимущественно прекратилась. А к моменту опроса, примерно через семь недель после российского вторжения, менее половины (46%) этих разговоров о войне уже происходили, — говорится в результатах опроса.

Исследователи выяснили, что 72% респондентов обсуждали войну с тетями, дядями, двоюродными братьями/сестрами, 19% – с братьями и сестрами, 6% – с родителями.

О чем говорят украинцы с родственниками в РФ

Около 74% из 534 респондентов, дискутировавших о войне со своими родственниками, говорили об умышленных бомбардировках и обстрелах украинских населенных пунктов, совершаемых российскими войсками.

Кроме того, украинцы пытались донести правду об:

• убийствах Россией мирного населения (67%);

• российском мародерстве (41%);

• пытках и изнасилованиях украинцев (38%);

• использовании оружия, запрещенного международным правом, например кассетных бомб (27%).

Во время общения с родственниками в РФ украинцы также поднимали тему фейковых пропагандистских заявлений России, оправдывающих вторжение:

• 52% опрошенных обсуждали заявления российской пропаганды, что лидеры Украины якобы являются “нацистами”;

• 36% опровергали утверждение, что РФ якобы “освобождает” территории в Донецкой и Луганской областях;

• 30% опровергали во время разговоров заявления о том, что Украина “совершает геноцид” против этнических россиян;

• 20% респондентов затронули фейковые заявления, что Украина якобы разрабатывает ядерное оружие.

Насколько влиятельна пропаганда РФ и удалось ли украинцам пробить информационный “пузырь”

В ходе опроса респонденты сообщили о значительном влиянии российской военной пропаганды на их родственников в начале полномасштабной войны. Оценивая влияние пропаганды по шкале от 1 до 10, где более высокие значения представляют более сильные убеждения, респонденты поставили среднюю оценку 8.

– Конечно, эти оценки основаны на воспоминаниях респондентов с первых дней войны. Тем не менее, они четко свидетельствуют о том, что многие украинцы отдают себе отчет в том, что над их родственниками царит российская пропаганда, — подчеркивается в исследовании.

По словам респондентов, более сильному влиянию пропаганды РФ подвергаются их родственники старшего возраста, а также получающие новости с российского государственного телевидения, а не из Интернета или других источников. Кроме того, оказалось, что родственники, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге, не менее склонны доверять пропаганде, чем проживающие в меньших городах РФ и сельской местности.

В ходе опроса 54% респондентов сообщили, что их разговоры не поколебали веру родственников в российскую пропаганду. А 8% респондентов заявили, что их российские родственники из-за этих дискуссий еще больше поверили в пропаганду.

В то же время 22% опрошенных проинформировали, что их дискуссии побудили родственников меньше верить пропаганде РФ. Еще 16% отметили, что родственники стали верить ей гораздо меньше.

Респонденты, которые к моменту проведения опроса все еще общались с родственниками в РФ, озвучили более оптимистичные данные.

– Только 37% из этих 228 респондентов утверждают, что их разговоры не имели никакого эффекта, и только 4% – что разговоры укрепили убеждения их родственников. В этой группе 59% сообщают, что их российские родственники чуть или существенно меньше верят государственной пропаганде, — сказано в результатах исследования.

Большинство респондентов при коммуникации с родственниками в РФ возлагались на факты (59%), чем на логику (48%) или эмоции (26%). Тем самым украинцы стремились лучше повлиять на убеждения своих родственников о войне.

Опрос украинцев проводился исследовательской компанией Gradus Research с 15 по 17 апреля этого года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Выборка составляет 1 880 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с количеством жителей более 50 тыс. Погрешность составляет 2,1%.