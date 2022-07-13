Як змінилось ставлення українців до життя під час війни – дослідження

Липень, 13 в 16:34

За даними опитування, яке провела дослідницька компанія Gradus Research, 54% українців вважають, що їх життя залежить від зовнішніх обставин більше, ніж від них самих. Два роки тому таких було 40%. Майже вдвічі збільшилась кількість громадян (з 28% до 48%), що не несуть жодної відповідальності за стан справ у своєму місті чи селі.

– Зростає рівень невизначеності в суспільстві. Значно побільшало відповідей “Важко відповісти”. І це цілком закономірно, адже поточна ситуація призводить до активної переоцінки особистої позиції по багатьох питаннях, — зазначає засновниця та директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Також дослідження показало, що більшість людей на питання: “Якщо б у Вас була можливість збільшити фінансування армії або освіти та культури, що б Ви підтримали?”- обирають варіант “Армія”. Таких 66% українців.

Зараз дивляться

Війна вплинула і на єдність українців та підтримку національної ідеї. Висловлюються за перехід на повне навчання українською мовою в школах і ВНЗ України 73% опитаних. Минулого року таких було 67%.

Ті, хто в 2020 не підтримував декомунізацію — зараз вагаються або ж вважають за потрібне її проводити. На позиції проти декомунізації лишаються тільки 11% респондентів замість 28% у 2020 році.

Стабільно високим залишається бажання людей розуміти тенденції розвитку країни, бачити її перспективи — 94% у 2020 році, і 93% респондентів про це говорять зараз.

Аналогічна ситуація і з незалежністю в судженнях, вчинках, справах — до неї прагнули 94% опитаних два роки тому, і 93% займають таку позицію зараз.