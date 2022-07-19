Июль, 19 в 10:36

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее решение поддержали восемь членов комитета, еще трое воздержались.

Сейчас смотрят

Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Ивана Баканова устранили с должности главы СБУ в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ.

Это неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступления таких последствий, которые служат основанием для устранения военнослужащих от исполнения служебных обязанностей.

18 июля стало известно, что на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Соответствующее представление уже внес президент.