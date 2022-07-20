СБУ задержали агентов РФ, которые корректировали ракетные удары по Бахмуту
В Бахмуте Служба безопасности Украины задержала четырех российских агентов, которые корректировали ракетные удары по городу.
Злоумышленников завербовали спецслужбы РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Вражеские агенты устанавливали координаты объектов городской инфраструктуры, собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в регионе.
Также они пытались получить учредительные данные украинских защитников, в частности, сотрудников Службы безопасности. Эти сведения оккупанты хотели использовать для серии ракетных обстрелов по Бахмуту и диверсий против Сил обороны вблизи восточного фронта.
Для коммуникации с российскими кураторами агенты использовали специально созданные Telegram-каналы. Там же размещали геолокации инфраструктурных объектов и позиции украинских войск.
Кроме того, в Донецкой области СБУ разоблачила еще одного агента оккупантов. Им оказался инженер одного из стратегически важных заводов.
По данным следствия, он передавал захватчикам информацию о боевых позициях Сил обороны на Востоке Украины