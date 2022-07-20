Липень, 20 в 13:57

У Бахмуті Служба безпеки України затримала чотирьох російських агентів, які коригували ракетні удари по місту.

Зловмисників завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Ворожі агенти встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також вони намагалися отримати установчі дані українських захисників, зокрема, співробітників Служби безпеки. Ці відомості окупанти хотіли використати для серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

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Для комунікації з російськими кураторами агенти використовували спеціально створені Telegram-канали. Там же розміщували геолокації інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

СБУ затримали агентів РФ, які коригували ракетні удари по Бахмуту / 3 фотографии

Крім того, на Донеччині СБУ викрила ще одного поплічника окупантів. Ним виявився інженер одного зі стратегічно важливих заводів.

За даними слідства, він передавав загарбникам інформацію про бойові позиції Сил оборони на Сході України.