Их возможности вот-вот иссякнут: в британской разведке об оперативной паузе РФ

Июль, 22 в 9:09

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур считает, что РФ может стать трудно снабжать своих военных, и они, скорее всего, возьмут оперативную паузу в ближайшие недели.

Мур считает, что прогресс, которого российские войска достигли в Украине за последние месяцы, относительно невелик.

– Я думаю, что их возможности вот-вот иссякнут, – отметил он.

Оперативная пауза предоставит ВСУ возможность нанести ответный удар “все большим количеством хорошего оружия”, которое они получили.

Сейчас смотрят

Мур также отметил, что война, ”очевидно, не закончилась”, и с приближением зимы и давлением на поставки газа ”нас ждут тяжелые времена”.

Глава разведки привел свою оценку количества россиян, убитых на войне на данный момент, — 15 тысяч. Он сказал, что это, вероятно, консервативная оценка.

Источник: Радио Свобода

Фото: Генштаб ВСУ