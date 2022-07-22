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Факты / Украина

Их возможности вот-вот иссякнут: в британской разведке об оперативной паузе РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Війна в Україні

Глава Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур считает, что РФ может стать трудно снабжать своих военных, и они, скорее всего, возьмут оперативную паузу в ближайшие недели.

Мур считает, что прогресс, которого российские войска достигли в Украине за последние месяцы, относительно невелик.

– Я думаю, что их возможности вот-вот иссякнут, – отметил он.

Оперативная пауза предоставит ВСУ возможность нанести ответный удар “все большим количеством хорошего оружия”, которое они получили.

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Мур также отметил, что война, ”очевидно, не закончилась”, и с приближением зимы и давлением на поставки газа ”нас ждут тяжелые времена”.

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Глава разведки привел свою оценку количества россиян, убитых на войне на данный момент, — 15 тысяч. Он сказал, что это, вероятно, консервативная оценка.

Источник: Радио Свобода

Фото: Генштаб ВСУ

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