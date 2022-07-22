Їхні можливості ось-ось вичерпаються: у британській розвідці про оперативну паузу РФ

Липень, 22 в 9:09

Голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії Річард Мур вважає, що РФ може стати важко забезпечувати своїх військових, і вони, найімовірніше, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні.

Мур вважає, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.

– Я думаю, що їхні можливості ось-ось вичерпаються, – зазначив він.

Оперативна пауза надасть ЗСУ можливість завдати удару у відповідь “дедалі більшою кількістю хорошої зброї”, яку вони отримали.

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Мур також зазначив, що війна, ”очевидно, не закінчилася”, і з наближенням зими та тиском на постачання газу ”на нас чекають важкі часи”.

Голова розвідки навів свою оцінку кількості росіян, вбитих на війні на даний момент, – 15 тисяч. Він сказав, що це, ”ймовірно, консервативна оцінка”.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Генштаб ЗСУ