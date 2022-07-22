Їхні можливості ось-ось вичерпаються: у британській розвідці про оперативну паузу РФ
Голова Секретної розвідувальної служби Великої Британії Річард Мур вважає, що РФ може стати важко забезпечувати своїх військових, і вони, найімовірніше, візьмуть оперативну паузу в найближчі тижні.
Мур вважає, що прогрес, якого російські війська досягли в Україні за останні місяці, відносно невеликий.
– Я думаю, що їхні можливості ось-ось вичерпаються, – зазначив він.
Оперативна пауза надасть ЗСУ можливість завдати удару у відповідь “дедалі більшою кількістю хорошої зброї”, яку вони отримали.
Мур також зазначив, що війна, ”очевидно, не закінчилася”, і з наближенням зими та тиском на постачання газу ”на нас чекають важкі часи”.
Голова розвідки навів свою оцінку кількості росіян, вбитих на війні на даний момент, – 15 тисяч. Він сказав, що це, ”ймовірно, консервативна оцінка”.
Джерело: Радіо Свобода
Фото: Генштаб ЗСУ