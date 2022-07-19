Июль, 18 в 21:53

Война России против Украины, вероятнее всего, завершится через 4-6 месяцев, превратившись в “замороженный конфликт”.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

– Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы Путина оказались не слишком эффективными. Он получил немного территорий в сравнении с тем, с чего начинал конфликт, – сказал он.

По словам Ставридиса, результат будет похож на тот, который возник в 1950-х годах в результате Корейской войны.

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— Я вижу, что это будет подобно концу Корейской войны – то есть перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, продолжающаяся враждебность, своего рода замороженный конфликт. Этого следует ожидать в период от четырех до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет продержаться дольше, – добавил он.

Отметим, что Корейская война продолжалась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год.

Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако, поскольку в последующие годы не был подписан официальный мирный договор, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Ранее начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что война завершится выходом на границы Украины по состоянию на 1991 год, и это возможно уже в следующем году.