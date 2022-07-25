Июль, 25 в 8:04

Российские войска всю ночь 25 июля били по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Обновлено в 08.04. Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района враг несколько раз обстреливал из реактивных систем залпового огня.

Всего оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов.

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Из-за обстрела в Мировской общине повреждены шесть частных домов и газовод. Пострадала десятилетняя девочка.

Две ракеты попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине Днепровского района.

Пожар, вспыхнувший в двух ангарах, погасили спасатели. Никто не пострадал.

Зеленодольскую общину Криворожского района враг обстрелял из ствольной артиллерии.

– К счастью, без жертв и разрушений, – отметил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отметим, что об обстреле Никопольского района Днепропетровской области ночью 25 июля сообщал глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Руководитель РВА сообщил, что российские военные обстреляли несколько прибрежных территорий из реактивных систем залпового огня.

К тому времени ни пострадавших, ни разрушений еще не было.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко, Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко