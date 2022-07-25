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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Днепропетровской области и обстрелы Харькова: что происходит на 152-й день войны (онлайн)

Взрывы в Днепропетровской области и обстрелы Харькова: что происходит на 152-й день войны (онлайн)

Ракетный обстрел Днепропетровщины: в результате удара возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Украинские защитники отразили несколько штурмов россиян и не дали захватить Богородичное, сообщает Генштаб ВСУ.

ВСУ уничтожили батарею ЗРК С-300 россиян в Херсонской области.

В Хмельницкой области украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских ракеты Калибр.

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01:13 - 25 июля

Российские войска из РСЗО обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района на Днепропетровщине. По неподтвержденной информации, мирных жителей и здания не задело.

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01:09 - 25 июля

Нарушителей комендантского часа территориальные центры комплектования будут рассматривать в первую очередь для призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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00:55 - 25 июля

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждает, что в области есть четыре слабых места для оккупантов, имеющих ключевое значение.

Существует два основных пути поставки оккупантов – Антоновский автомобильный мост, который он назвал “главной артерией”. Там дорога идет непосредственно во временно оккупированный Крым. А другой – это Антоновский железнодорожный мост в 20 км от Херсона, который пересекает Днепр и идет к железнодорожному вокзалу.

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00:45 - 25 июля

Главное за последние сутки полномасштабной войны в Украине.

Борис Джонсон намерен вернуться на должность премьер-министра Великобритании в будущем.

В одесских портах приступили к подготовке экспорта зерна, несмотря на российскую атаку на украинский морской порт.

В Польше завершили сбор на Bayraktar для Украины и открыли новый на беспилотник-камикадзе Warmate для ВСУ.

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00:42 - 25 июля

В Запорожье прогремел ряд взрывов после оглашения сигнала воздушной тревоги.

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00:34 - 25 июля

В Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По неофициальной информации, Россия дважды попала по области, вспыхнул пожар на ферме.

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