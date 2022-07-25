Взрывы в Днепропетровской области и обстрелы Харькова: что происходит на 152-й день войны (онлайн)
Ракетный обстрел Днепропетровщины: в результате удара возник пожар. Информации о пострадавших нет.
Украинские защитники отразили несколько штурмов россиян и не дали захватить Богородичное, сообщает Генштаб ВСУ.
ВСУ уничтожили батарею ЗРК С-300 россиян в Херсонской области.
В Хмельницкой области украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских ракеты Калибр.
Российские войска из РСЗО обстреляли несколько прибрежных территорий Никопольского района на Днепропетровщине. По неподтвержденной информации, мирных жителей и здания не задело.
Нарушителей комендантского часа территориальные центры комплектования будут рассматривать в первую очередь для призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждает, что в области есть четыре слабых места для оккупантов, имеющих ключевое значение.
Существует два основных пути поставки оккупантов – Антоновский автомобильный мост, который он назвал “главной артерией”. Там дорога идет непосредственно во временно оккупированный Крым. А другой – это Антоновский железнодорожный мост в 20 км от Херсона, который пересекает Днепр и идет к железнодорожному вокзалу.
Главное за последние сутки полномасштабной войны в Украине.
Борис Джонсон намерен вернуться на должность премьер-министра Великобритании в будущем.
В одесских портах приступили к подготовке экспорта зерна, несмотря на российскую атаку на украинский морской порт.
В Польше завершили сбор на Bayraktar для Украины и открыли новый на беспилотник-камикадзе Warmate для ВСУ.
В Запорожье прогремел ряд взрывов после оглашения сигнала воздушной тревоги.
В Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги. По неофициальной информации, Россия дважды попала по области, вспыхнул пожар на ферме.