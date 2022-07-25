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Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждает, что в области есть четыре слабых места для оккупантов, имеющих ключевое значение.

Существует два основных пути поставки оккупантов – Антоновский автомобильный мост, который он назвал “главной артерией”. Там дорога идет непосредственно во временно оккупированный Крым. А другой – это Антоновский железнодорожный мост в 20 км от Херсона, который пересекает Днепр и идет к железнодорожному вокзалу.