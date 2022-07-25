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Факти / Україна

Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район із РСЗВ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РСЗВ Ураган РФ

Уночі 25 липня російські військові обстріляли кілька прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області.

Застосував для цього ворог реактивні системи залпового вогню.

– Людей і будівлі не зачепило. Без паніки, – закликав людей очільник Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони РФ

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