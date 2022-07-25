Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район із РСЗВ

Липень, 25 в 6:07

Уночі 25 липня російські військові обстріляли кілька прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області.

Застосував для цього ворог реактивні системи залпового вогню.

– Людей і будівлі не зачепило. Без паніки, – закликав людей очільник Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

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Фото: Міноборони РФ