Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район із РСЗВ
Уночі 25 липня російські військові обстріляли кілька прибережних територій Нікопольського району Дніпропетровської області.
Застосував для цього ворог реактивні системи залпового вогню.
– Людей і будівлі не зачепило. Без паніки, – закликав людей очільник Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.
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Фото: Міноборони РФ