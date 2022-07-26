РФ начала активную фазу подготовки к псевдореферендуму на Востоке — СБУ

Июль, 26 в 12:41

Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума для незаконного “присоединения” временно оккупированных территорий на Востоке Украины.

Как сообщают в СБУ, для проведения так называемого референдума враг планирует использовать пророссийскую организацию Донецкая республика.

Ранее она действовала только на территории террористической организации “ДНР”, но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует сменить и название. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – Большая Россия.

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По информации СБУ, в составе этой организации уже есть тысяча человек, которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блогеры и “дружинники”, которые сотрудничают с оккупантами.

Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Известно, что так называемые активисты охватили уже более 200 тыс. местного населения.

В СБУ отметили, что кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиаресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 млн зрителей из России и Востока Украины.

Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион больше тысячи российских “экспертов” и “добровольцев” для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

Они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать “избиркомы”.

Также среди их задач — подготовка обращения якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации относительно “присоединения” Донетчины к РФ. В распоряжении СБУ уже есть несколько таких документов, которые удалось перехватить.

Для усиления “электоральной поддержки” российские захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Сейчас они уже печатаются на территории “ДНР” тиражом больше 250 тыс. экземпляров.

Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

СБУ установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Их пытаются привлечь к ответственности.