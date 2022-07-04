РФ готовит “референдумы” на 11 сентября, но все решится в последний день – ГУР

Июль, 04 в 12:54

Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожских областях, дата – 11 сентября, подтвердил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Однако между подготовкой и самим фактом – долгий путь. И приведет ли он к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша работа, – подчеркнул он.

По его словам, оккупанты готовятся именно к присоединению захваченных территорий к РФ, но параллельно есть и другие варианты.

– Создание новых так называемых народных республик, создание одной крупной “народной республики”, присоединение обширной территории к РФ, присоединение отдельной территории – это все будет решаться в России, как всегда, в последний день, – считает Буданов.

Во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год. Персональные данные избирателей оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.