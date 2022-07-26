РФ розпочала активну фазу підготовки до псевдореферендуму на Сході – СБУ

Липень, 26 в 12:41

Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму для незаконного “приєднання” тимчасово окупованих територій на Сході України.

Як повідомляють у СБУ, для проведення так званого референдуму ворог планує використати проросійську організацію Донецька республіка.

Раніше вона діяла лише на території терористичної організації “ДНР”, але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує змінити і назву. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – Большая Россия.

Зараз дивляться

За інформацією СБУ, у складі цієї організації вже тисяча людей, які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та “дружинники”, які співпрацюють з окупантами.

Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Відомо, що так звані активісти охопили уже понад 200 тис. місцевого населення.

В СБУ зазначили, що кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіаресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи понад 50 млн глядачів з Росії та Сходу України.

Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше тисячі російських “експертів” і “добровольців” для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

Вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати “виборчкоми”.

Також серед їхніх завдань – підготовка звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо “приєднання” Донеччини до РФ. У розпорядженні СБУ уже є кілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення “електоральної підтримки” російські загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території “ДНР” накладом понад 250 тис. екземплярів.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих активістів у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, щоб за потреби розгорнути масштабну підривну діяльність.

Наразі СБУ встановила особи і місцезнаходження організаторів та виконавців цих злочинів. Їх намагаються притягнути до відповідальності.