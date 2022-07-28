Июль, 28 в 15:08

Правительство может ввести уголовную ответственность за получение российских паспортов и участие в незаконных референдумах.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.

По его словам, необходимо наказывать украинцев, которые получают паспорта гражданина РФ, ведь с этим документом люди могут устраиваться на работу к оккупантам, а также их могут призывать в армию.

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Стельмах добавил, что граждане, желающие избежать получения российских паспортов, должны переехать на территории, контролируемые украинскими властями. В то же время государство берет на себя ответственность, чтобы обеспечить этих людей всем необходимым.

Напомним, что оккупанты готовятся к так называемым референдумам о присоединении временно оккупированных Херсонской и Запорожских областей к РФ. Их планируют провести 11 сентября.

В Херсоне захватчики заставляют предпринимателей получать паспорта РФ и платить “налоги”. А в Мелитополе оккупанты похищают и пытают людей, чтобы усилить давление перед псевдореферендумом.