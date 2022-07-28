Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Уряд може запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ та участь у “референдумах”

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Уряд може запровадити кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ та участь у “референдумах”
Фото: Depositphotos

Уряд може запровадити кримінальну відповідальність за отримання російських паспортів та участь у незаконних референдумах.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах.

За його словами, необхідно карати українців, які отримують паспорти громадянина РФ, адже з цим документом люди можуть влаштовуватись на роботу до окупантів, а також їх можуть призивати до армії.

Зараз дивляться

Стельмах додав, що громадяни, які хочуть уникнути отримання російських паспортів, мають переїхати на території, контрольовані українською владою. Водночас держава бере на себе відповідальність, щоб забезпечити цих людей всім необхідним.

Нагадаємо, що окупанти готуються до так званих референдумів щодо приєднання тимчасово окупованих Херсонської та Запорізьких областей до РФ. Їх планують провести 11 вересня.

У Херсоні загарбники змушують підприємців отримувати паспорти РФ і платити “податки”. А у Мелітополі окупанти викрадають і катують людей, щоб посилити тиск перед псевдореферендумом.

Читайте
Окупанти погрожують депортацією жителям Мелітополя за відмову брати участь у псевдореферендумі - мер

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка