Липень, 28 в 15:08

Уряд може запровадити кримінальну відповідальність за отримання російських паспортів та участь у незаконних референдумах.

Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах.

За його словами, необхідно карати українців, які отримують паспорти громадянина РФ, адже з цим документом люди можуть влаштовуватись на роботу до окупантів, а також їх можуть призивати до армії.

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Стельмах додав, що громадяни, які хочуть уникнути отримання російських паспортів, мають переїхати на території, контрольовані українською владою. Водночас держава бере на себе відповідальність, щоб забезпечити цих людей всім необхідним.

Нагадаємо, що окупанти готуються до так званих референдумів щодо приєднання тимчасово окупованих Херсонської та Запорізьких областей до РФ. Їх планують провести 11 вересня.

У Херсоні загарбники змушують підприємців отримувати паспорти РФ і платити “податки”. А у Мелітополі окупанти викрадають і катують людей, щоб посилити тиск перед псевдореферендумом.