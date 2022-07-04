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Факти / Україна

РФ готує “референдуми” на 11 вересня, але все вирішиться в останній день – ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Херсон
Фото: Depositphotos

Росія готується до так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях у Херсонській та Запорізьких областях, дата – 11 вересня, підтвердив глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

– Проте між підготовкою та самим фактом – довгий шлях. І чи приведе він до тієї мети, до якої вони готуються, покаже тільки час і наша робота, – наголосив він.

За його словами, окупанти готуються саме до приєднання захоплених територій до РФ, але паралельно є й інші варіанти.

– Створення нових так званих народних республік, створення однієї великої “народної республіки”, приєднння великої території до РФ, приєднання окремої території – це все вирішуватиметься в Росії, як завжди, в останній день, – вважає Буданов.

У тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники увірвалися до Державного архіву області та викрали документацію зі списками виборців за 2019 рік. Персональні дані виборців окупанти можуть використати для організації так званого референдуму.

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Джерело: РБК-Україна
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