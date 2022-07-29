Коллаборанты завышают численность мариупольцев, чтобы воровать гумдопомощь
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что коллаборанты намеренно завышают численность населения Мариуполя, чтобы воровать на гуманитарной помощи.
Об этом он написал у себя в Telegram.
По данным Андрющенко, подконтрольные Кремлю власти Мариуполя начали заявлять, что в городе проживает более 200 тысяч человек, хотя реальное количество оставшихся в городе мариупольцев не превышает 120 тысяч.
– Это делается с единственной целью – воровать и зарабатывать за счет мирных жителей, – утверждает советник.
Он заявил, что коллаборанты получают почти 2,4 тысячи гуманитарной помощи, но в гуманитарном пункте на Метро выдают не более 2000.
– Из собственных источников мне известно, что оставленные свертки оккупационные власти в лице предателя Иващенко продают с наценкой в 200-300% в своих же продуктовых магазинах. Вот такая “схема” заработка на мариупольцах под одобрение российских оккупантов, – рассказал Петр Андрющенко.