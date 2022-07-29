Июль, 29 в 20:02

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что коллаборанты намеренно завышают численность населения Мариуполя, чтобы воровать на гуманитарной помощи.

Об этом он написал у себя в Telegram.

По данным Андрющенко, подконтрольные Кремлю власти Мариуполя начали заявлять, что в городе проживает более 200 тысяч человек, хотя реальное количество оставшихся в городе мариупольцев не превышает 120 тысяч.

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– Это делается с единственной целью – воровать и зарабатывать за счет мирных жителей, – утверждает советник.

Он заявил, что коллаборанты получают почти 2,4 тысячи гуманитарной помощи, но в гуманитарном пункте на Метро выдают не более 2000.