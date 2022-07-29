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Факты / Украина

Коллаборанты завышают численность мариупольцев, чтобы воровать гумдопомощь

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Коллаборанты завышают численность мариупольцев, чтобы воровать гумдопомощь
Фото: Depositphotos

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что коллаборанты намеренно завышают численность населения Мариуполя, чтобы воровать на гуманитарной помощи.

Об этом он написал у себя в Telegram.

По данным Андрющенко, подконтрольные Кремлю власти Мариуполя начали заявлять, что в городе проживает более 200 тысяч человек, хотя реальное количество оставшихся в городе мариупольцев не превышает 120 тысяч. 

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– Это делается с единственной целью – воровать и зарабатывать за счет мирных жителей, – утверждает советник.

Он заявил, что коллаборанты получают почти 2,4 тысячи гуманитарной помощи, но в гуманитарном пункте на Метро выдают не более 2000. 

– Из собственных источников мне известно, что оставленные свертки оккупационные власти в лице предателя Иващенко продают с наценкой в ​​200-300% в своих же продуктовых магазинах. Вот такая “схема” заработка на мариупольцах под одобрение российских оккупантов, – рассказал Петр Андрющенко.

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