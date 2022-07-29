Липень, 29 в 20:02

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що колаборанти навмисне завищують чисельність населення Маріуполя, щоб красти на гуманітарній допомозі.

Про це він написав у себе в Telegram.

За даними Андрющенка, підконтрольна Кремлю влада Маріуполя почала заявляти, що в місті проживає понад 200 тисяч осіб, хоча реальна кількість маріупольців, що залишилися в місті, не перевищує 120 тисяч.

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– Це робиться з єдиною метою – красти та заробляти за рахунок мирних мешканців, – стверджує радник.

Він заявив, що колаборанти отримують майже 2,4 тисяч гуманітарної допомоги, але в гуманітарному пункті на Метро видають не більше 2000.