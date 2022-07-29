Колаборанти завищують чисельність маріупольців, щоб красти гумдопомогу
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що колаборанти навмисне завищують чисельність населення Маріуполя, щоб красти на гуманітарній допомозі.
Про це він написав у себе в Telegram.
За даними Андрющенка, підконтрольна Кремлю влада Маріуполя почала заявляти, що в місті проживає понад 200 тисяч осіб, хоча реальна кількість маріупольців, що залишилися в місті, не перевищує 120 тисяч.
– Це робиться з єдиною метою – красти та заробляти за рахунок мирних мешканців, – стверджує радник.
Він заявив, що колаборанти отримують майже 2,4 тисяч гуманітарної допомоги, але в гуманітарному пункті на Метро видають не більше 2000.
– З власних джерел мені відомо, що залишені пакунки окупаційна влада в особі зрадника Іващенка продає із націнкою у 200-300% у своїх же продуктових магазинах. Ось така “схема” заробітку на маріупольцях під схваленням російських окупантів, – розповів Петро Андрющенко.