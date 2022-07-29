Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Колаборанти завищують чисельність маріупольців, щоб красти гумдопомогу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Колаборанти завищують чисельність маріупольців, щоб красти гумдопомогу
Фото: Depositphotos

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що колаборанти навмисне завищують чисельність населення Маріуполя, щоб красти на гуманітарній допомозі.

Про це він написав у себе в Telegram.

За даними Андрющенка, підконтрольна Кремлю влада Маріуполя почала заявляти, що в місті проживає понад 200 тисяч осіб, хоча реальна кількість маріупольців, що залишилися в місті, не перевищує 120 тисяч.

Зараз дивляться

– Це робиться з єдиною метою – красти та заробляти за рахунок мирних мешканців, – стверджує радник.

Він заявив, що колаборанти отримують майже 2,4 тисяч гуманітарної допомоги, але в гуманітарному пункті на Метро видають не більше 2000.

– З власних джерел мені відомо, що залишені пакунки окупаційна влада в особі зрадника Іващенка продає із націнкою у 200-300% у своїх же продуктових магазинах. Ось така “схема” заробітку на маріупольцях під схваленням російських окупантів, – розповів Петро Андрющенко.

Читайте
Окупанти заманюють маріупольців до міста: за два місяці повернулися майже 20 тис. громадян

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка