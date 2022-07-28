Июль, 28 в 18:21

По состоянию на сегодняшний день во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области находятся почти 120 тыс. граждан, что на 20 тыс. больше, чем два месяца назад.

Об этом в интервью заявил мэр Вадим Бойченко. По его словам, российская пропаганда делает все, чтобы мариупольцы возвращались в город.

– Они врут и делают все, чтобы мариупольцы возвращались. Говорят, что нужно приехать и определить, чье это жилье. Кто-то говорит – мы будем устанавливать окна, надо приехать и открыть квартиру, дать доступ, или мы будем взламывать дверь. Таким образом до 20 тыс. населения они притянули. И люди там сидят без еды, воды и лекарств. Мы вчера сделали анализ воды, которую выдают людям. Это смесь, которая вредит здоровью мариупольцев, они травят людей. Оккупанты начали с убийств, разрушений и грабежей — а сейчас издеваются над населением, — сказал мэр.

Кроме того, чтобы заманить людей в Мариуполь, оккупанты обещают жителям выплатить денежные компенсации.

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Бойченко отметил, что в Украине работают центры ЯМариуполь, которые также преследуют цель бороться с российской пропагандой и рассказывать людям правду.