Оккупанты заманивают мариупольцев в город: за два месяца вернулись почти 20 тыс. граждан
По состоянию на сегодняшний день во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области находятся почти 120 тыс. граждан, что на 20 тыс. больше, чем два месяца назад.
Об этом в интервью заявил мэр Вадим Бойченко. По его словам, российская пропаганда делает все, чтобы мариупольцы возвращались в город.
– Они врут и делают все, чтобы мариупольцы возвращались. Говорят, что нужно приехать и определить, чье это жилье. Кто-то говорит – мы будем устанавливать окна, надо приехать и открыть квартиру, дать доступ, или мы будем взламывать дверь. Таким образом до 20 тыс. населения они притянули. И люди там сидят без еды, воды и лекарств. Мы вчера сделали анализ воды, которую выдают людям. Это смесь, которая вредит здоровью мариупольцев, они травят людей. Оккупанты начали с убийств, разрушений и грабежей — а сейчас издеваются над населением, — сказал мэр.
Кроме того, чтобы заманить людей в Мариуполь, оккупанты обещают жителям выплатить денежные компенсации.
Бойченко отметил, что в Украине работают центры ЯМариуполь, которые также преследуют цель бороться с российской пропагандой и рассказывать людям правду.
— Важная составляющая – информирование. Каждый руководитель такого центра должен ежедневно информировать население, которое к ним приходит. Рассказывать о том, что действительно происходит в Мариуполе. Я провожу совещания трижды в день, чтобы мы чувствовали друг друга. Чувствовали информацию, которую предоставляют жители. В Мариуполе сейчас нет жизни, и это нужно понимать, – добавил мэр города.